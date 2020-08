María Vicente en Esports COPE: "El aplazamiento de los Juegos Olímpicos me ha venido bien"

María Vicente ha atendido a Esports COPE justo después de conseguir un nuevo récord, el de España de 100 metros vallas, el pasado sábado en Lisboa.

La atleta más prometedora de los últimos tiempos, con sólo 19 años, confiesa que la pandemia del coronavirus le ha podido ir bien por el retraso de los Juegos Olímpicos de Tokio al 2021 "está claro que no me alegro por lo que ha pasado, pero que se retrasen los juegos me ha ido bien para mejorar, para prepararme y para estar un poco más cerca. Si eran en 2020 estaba claro que no podía llegar, pero ahora quizás sí". Y añade "hablando con Ramón (Cid) es una opción. Hay que mejorar muchas cosas pero está ahí y no lo podemos descartar. Podemos ir al Europeo y al Mundial y conseguir los puntos para poder estar en los Juegos Olímpicos".

María Vicente, especialista en pruebas combinadas y de triple salto, comenta el cambio de rumbo en su carrera marchándose a entrenar a San Sebastián a las ódenes de Ramón Cid "estaba cómoda en Barcelona pero notaba que me faltaba un plus. Pensé que me podía venir bien un cambio de aires y teniendo allí a Teresa poder mejorar las vallas". Niega que haya tenido ningún problema de entendimiento con su entrenador "cada uno tenemos nuestras propias manías, pero no tenemos ni un problema. Yo he sabido interpretar lo que me dice y él lo que yo le digo".

La atelta de 19 años, nacida en L'Hospitalet y con orígenes cubanos, dice que no siente presión añadida por las expectativas que genera su progresión "no me siento especialmente observada. Estoy muy contenta de tener esos seguidores y de poder hacer feliz a mucha gente". No cree que sea tratada de manera especial "siempre he pensado que nadie te regala nada, que hay que ponerse las pilas y seguir luchando para conseguir los objetivos". Reconoce que todavía le quedan muchos aspectos por perfeccionar "tendría que mejorar el lanzamiento, el salto de altura y otras cosas".