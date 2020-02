Maria Teixido, en Esports COPE: “Son declaraciones desafortunadas porque no se ajustan a la realidad”

La directiva del FC Barcelona, Maria Teixidor ha valorado en Esports COPE las declaraciones de Gonzalo Arconada, entrenador de la Real Sociedad después de la histórica goleada por 10-1 que le endosó el Barça en la final de la Supercopa de España femenina. El donostiarra se quejó de las desigualdades entre plantillas plagadas de jugadoras extranjeras.

Maria Teixidor lamenta la reacción en caliente del técnico “ Son declaraciones desafortunadas porque realmente no se ajustan a la realidad del partido que se vio ayer y de nuestro club. En la alineación del FC Barcelona sólo había tres extranjeras, sólo una extracomunitaria. El grueso de los goles los marcaron jugadoras de casa y somos el equipo que más jugadoras aporta a la selección absoluta y a las inferiores. Estamos contribuyendo mucho al crecimiento del fútbol femenino en España”. La directiva azulgrana ha querido quitarle hierro al asunto “quiero entender estas declaraciones en el momento en que se producen. No creo que fuese la intención de un club como la Real hacer esta manifestación porque es equivocada”.

María Teixidor argumenta que el equipo compitió hasta el final por respeto a la afición “creo que el público merece ver lo que puede llegar a ser este deporte. Como competición nos queda mucho por hacer porque hay equipos de muchas realidades diferentes. Desde nuestra posición privilegiada tenemos una responsabilidad con el público que sigue el fútbol femenino”.

El FC Barcelona está demostrando un dominio espectacular esta temporada y es líder de la Superliga con nueve puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid. María Teixidor destaca que después de años de trabajo y de apuesta por la profesionalización del equipo, están llegando los frutos “desde la profesionalización del equipo es uno de los retos que tenemos sobre la mesa porque es el premio a la regularidad. En la final de la Champions del año pasado aprendimos mucho y este año nos hemos conjurado para hacerlo mejor. Este año hemos construído una muy buena dinámica de equipo”.

La directiva del Barça también ha valorado la corta plantilla que tiene Quique Setién en el equipo masculino “el fútbol profesional tiene estas cosas, nos vamos encontrando lesiones que no esperamos o recuperaciones que no llegan. Quique Setién ha sido muy claro diciendo que trabaja con lo que hay y que puede sacar lo mejor de cada uno de los jugadores que tenemos en casa, que tenemos buenísimos y pensamos que este equipo puede hacer grandes cosas”.

Sobre sus aspiraciones de ser presidenta del FC Barcelona, María Teixidó asegura “ya he dicho que no me presentaré como presidenta a las próximas elecciones. Queda tiempo para las próximas elecciones y mucho trabajo por hacer hasta el fin del mandato. No sólo el Barça sino el mundo, algún día, deberá estar dirigido por mujeres después de muchos años de domino masculino”.