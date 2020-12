Marcos López en Esports COPE: "El más complicado para el Barça es el Liverpool"

El especialista en fútbol internacional Marcos López considera que el Liverpool de Jurgen Klopp es "un puntito" más peligroso para el FC Barcelona que Bayern porque "el 8-2 generaría una cierta confianza al Bayern y un deseo competitivo en el Barça que le puede favorecer".

El PSG es otro de los más temibles para Marcos porque "tiene jugadores demoledores arribay el Barça tiene problemas defensivos".

Respecto a los dos equipos que podrían ser más accesibles, el Chelsea y el Dortmund "el Dortmund es el rival al que todos quieren y el Chelsea puede ser un candidato a ganar la Champions. Tiene juvenetud, desequilibrio, no tiene presión y nadie mira hacia ellos. Lo que me genera más dudas es el entrenador Frank Lampard que no tiene mucha experiencia".

Teniendo en cuenta que el Barça deberá jugar el partido de vuelta, a inicios de marzo, para ese momento podría recuperar algunos lesionados "es muy importante recuperar a Gerard Piqué. Es básico y fundamental porque no veo que pueda llegar ningún fichaje en enero. Piqué es un súper experto en estas situaciones en Can Barça".

También regresaría Ansu Fati, pero Marcos considera que "no se le puede pedir mucho en Champions, si todo va normal marcará diferencias en dos o tres años, pero no se le puede pedir ahora porque sería un extraterrestre".