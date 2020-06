Marc Soler: "Con ganas de afrontar este reto"

El catalán Marc Soler será el líder del Movistar en la próxima edición del Giro de Italia, según anunció el director del equipo, Eusebio Unzue.

El ciclista de Vilanova y la Geltrú, de 26 años, afirma "estoy ya con ganas de afrontar este reto. La verdad es que no voy con ninguna aspiración concreta, hasta ahora no había tenido la oportunidad de llevar un equipo a mi alrededor y lo tomo con muchas ganas. Aspiraciones siempre hay, aunque luego en una vuelta de tres semanas esperemos que salga lo mejor posible y estar lo más adelante posible, que siempre es lo que uno quiere".

Soler habló de este nuevo reto este miércoles en una comparecencia telemática "ser el líder del equipo en el Giro me hace ilusión. Hemos valorado las opciones y la idea me gusta, espero que vaya lo mejor posible. Lo afrontaré con muchas ganas, espero que vaya bien, habrá que dar guerra, a ver cómo va", señaló Soler, ganador de la París-Niza en 2018.

Soler escuchó la propuesta de su director "un jueves ó viernes y tras pensarlo el fin de semana me animé y le dije que me veía con ganas de aceptar el reto del Giro". Y añade "no voy con grandes aspiraciones, pero trataré de hacerlo lo mejor posible con un buen equipo".

Después del confinamiento, Marc Soler señaló que "cuesta acostumbrarse a la rutina, ya que otros años estaríamos compitiendo. Costará adaptarse, pero estamos preparados para que todo vaya bien".

El dúo Alejandro Valverde-Enric Mas para Tour y Vuelta y el debut como líder en el Giro de Marc Soler, serán las bazas del Movistar para las grandes pruebas del año, con el Mundial como objetivo también para los dos primeros.

Eusebio Unzue, director del equipo, ya ha diseñado el programa deportivo del año, que contempla 120 días de competición en los que el conjunto español tendrá que repartir todos sus efectivos para "salvar bien la temporada".

"El equipo estará liderado por Alejandro Valverde y Enric Mas en el Tour y Marc Soler llevará los galones del equipo en el Giro de Italia, mientras que un bloque de corredores jóvenes se encargarán de las pruebas de una semana y clásicas de un día", explicó Unzue en una reunión telemática con los medios.

Unzue pondrá a Valverde como "padrino" de Enric Mas en el Tour de Francia, acompañados de un equipo equilibrado por decidir, mientras que Soler en el Giro dispondrá de "una oportunidad única como líder único" de la formación.