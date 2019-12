Marc Pedraza en Esports Cope: “Take es un jugador similar a Messi”

El jugador del Mallorca, Marc Pedraza, ha comentado en Esports Cope que su equipo llegará con mucha ilusión este sábado al Camp Nou. Especialmente el japonés Take Kubo, que se formó en La Masia “está muy motivado y prepaparado”. Pedraza, que coincidión con Messi en la cantera del Barça, explica que “Take es un jugador similar a Messi, salvando las distancias. Te puede resolver un partido provocando un penalty o marcando un gol. A nosotros no va muy bien tenerle porque tenemos pocas ocasiones y tenemos que aprovecharlas”. El catalán espera que Take llegue a triunfrar en el Real Madrid o en algún equipo grande “ojalá, pinta tiene. Si sigue así la evolución será un jugador importante, seguro”.

Marc Pedraza, que coincidió con Leo Messi en la cantera cuando el argentino era infantil y cadete, tiene recuerdos muy especiales “se veía que tenía cosas diferentes. Era el más pequeñito de todos pero el más bueno. No había manera de quitarle el balón, no te daba tiempo ni de intentar pararle con una patada. Se reía de nosotros jugando”. El centrocampista catalán, hijo de Ángel Pedraza, destaca como ha evolucionado el juego del argentino con los años “el físico se va desgastando con el tiempo pero él se reinventa y sigue siendo el mejor del mundo”.

Marc lamenta que se perderá el partido en el Camp Nou por unas molestias en el pubis “estuve hasta cadete B allí y siempre he tenido un gran recuerdo de Can Barça. Me hacía mucha ilusión jugar con el Mallorca en Primera allí”. Con 32 años, Pedraza vive un momento especial ahora con el Mallorca “muy contento en un sitio donde tengo recuerdos familiares porque mi padre estuvo aquí. Vine en un momento complicado para el club cuando bajó y luego conseguimos el ascenso inesperadamente, así que disfrutando mucho”. Destaca el buen papel que está haciendo su equipo para intentar la permanencia “hemos plantado cara a cualquier rival, como contra el Real Madrid” y también destaca la figura del técnico Vicente Moreno "es un míster muy bueno, saca lo máximo de cada jugador, está haciendo un trabajo sensacional”.

