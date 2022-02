Marc Menchén a Esports COPE: "La tensió entre Laporta i Reverter era latent fa mesos"

El fundador de la publicació econòmica '2Playbook' Marc Menchén ha explicat a Esports COPE que no s'ha sorprès per la marxa del CEO del Barça Ferran Reverter, però sí pel timming "hi havia una tensió latent de fa mesos".

Per l'expert en temes econòmics, els motius de fricció han estat diversos: la Superlliga, CVC i la relació ambo LaLiga i a més "Reverter va haver d'empassar-se contractacions de l'entorn de Laporta". Explica també que la ruptura arriba quan el Barça anuncia l'acord amb Sportify, mentres Reverter "estava a Estats Units negociant el tema de l'Espai Barça".

Al final, el fundador de la publicació '2Playbook' considera que aquesta decisió ratifica els problemes de governança del Barça "era un home de conviccions fortes que no es deixava governar per la Junta

Menchén dubta que l'operació amb Spotify arribi a les xifres anunciades de 93 milions d'euros per temporada "la xifra de 75 milions em dóna més credibilitat i a mi 75 milions d'euros em sembla un bon acord, però s'està venent el millor acord de la història del club i s'està inflat per mantenir aquest discurs".

Tampoc té clar que un acord amb diferents patrocinis per separat hagués aportat més milions "potser per separat es pot treure més, però s'hauria de veure. El que no ens podem creure és, per exemple, que la samarreta del Barça Femení val més que la del Betis".