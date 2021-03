Amb el director de '2PlayBook' Marc Menchén analitzem la situació que ha viscut Joan Laporta i la seva directiva per aconseguir l'aval de 124,6 milions d'euros necessari per ser investit president del FC Barcelona.

Marc Menchén ens explica que aquest aval ha estat per primera vegada molt als perquè segons la Llei de l'Esport, ha de ser del 15% del pressupost i aquest any s'havia multiplicat i per això "aquestes són les primeres eleccions en què l'aval suposava un problema per la majoria de ciutadans de Catalunya".

El peridista econòmic ens explica en què consisteix aquest aval i quin preu té "es tracta donar garanties pels actius que tens i per això també pagues una quota al mes per l'aval del banc. Però sent 124,6 milions d'euros, el banc no s'enrefiava i per això es va buscar l'opció de fer un contraaval".

Marc Menchén explica que l'aval es fa de forma repartida entre tots els directius "per això les juntes directives acaben sent molt àmplies i es produeixen lluites de poder a l'interior". I ens informa que "un cop signat, les condicions són pels sis anys de mandat, però a mesura que la gestió de la Junta generi beneficis, els avals es van reduïnt i poden acabar desapareixent".

Ens explica que no es faran públics els avals "és un contracte privat entre el banc i cada membre de la directiva. Aquesta vegada s'ha posat més el dit a l'ull, però sempre hi ha hagut gent externa que ha avalat membres de la Junta. Aquest any s'ha fet molt més palès per la urgència".

Menchén considera que és millor pel club que hagin entrat empresaris catalans millor que altres avaladors "millor dependre de gent d'aquí que no de fons de fora, però amb la nova Llei de l'Esport s'ha d'abordar aquest tema perquè aquí no hi ha Florentinos".