Marc Menchén en Esports COPE: "La venta de Messi es una operación perfecta para esta Junta"

El periodista especializaso en economía Marc Menchén ha analitzado en Esports COPE los números que deberá hacer el FC Barcelona si acaba vendiendo a Leo Messi y cómo afectará la marcha del argentino en la renegociación de los contratos de patrocinio, merchandising y los 'tittle rights' del Camp Nou.

Marc Menchén considera que el FC Barcelona saldrá perdiendo deportivamente y también económicamente "te ahorrarás 100 y pico millones de euros en la masa salarial, pero hay que renegociar los contratos con Rakuten, Beko y los 'tittle rights del Camp Nou y habrá que ver cómo afecta eso".

De todas formas, Marc Menchén explica que la actual junta directiva del Barça puede limpiar sus cuentas gracias a la venta de Messi "hacen en una sola operación casi todo el saneamiento que necesitan hacer esta temporada. Para esta Junta es una operación perfecta".

El director y fundador del portal especializado '2Playbook' ya advierte que "se perdieron cuatro patrocinadores cuando se fue Neymar". Ademá añade que el Barça no puede permitir que Messi se vaya gratis "si no consigues cobrar nada por el traspaso, tu nombre y tu capacidad gestora queda en entredicho. Es de sentido común, no puedes reforzar a un rival directo. Deben conseguir que haya un traspaso o una compensación en forma de futbolistas".

Sobre la posibilidad de que Messi se marche al City, el periodista advierte que es una operación complicada "el City ya se ha gastado 180 euros en el mercado de fichajes y le pilla de imprevisto. No tiene un presupuesto similar al del Barça, para asumir la ficha de Messi, tiene que deshacerse de otras fichas. De Bruyne cobra 18 millones de libras y ahí está su límite salarial, por tanto el City se tendría que replantear también esto".

En cuanto a las pérdidas que puede suponer a nivel de merchandising, parece un cálculo complicado "el Barça facturó el año pasado 60 millones de euros por merchandising, sin saber cuántos lo hacen por Messi. Y suma 93 milones de euros de facturación del Camp Nou ¿Cuánto se puede resentir el negocio de los turistas que compran camisetas y entradas por la marcha de Messi? Ese es el cálculo más difícil". Aunque Menchén pone como ejemplo la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid "en un año de crecimiento, el Real Madrid se quedó plano en sus números después de la salida de Cristiano".