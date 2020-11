Marc Menchén en Esports COPE: "El Barça es el club que está más sobrepasado en masa salarial"

Marc Menchén, director de la plataforma '2Playbook' advierte en Esports COPE de los problemas económicos del Barça "es el club que está más sobrepasado en masa salarial". El periodista economista explica el bloqueo de las negociaciones "los futbolistas están dispuestos a no cobrar hasta el mes de marzo, el pago importante que corresponde a enero, para intentar que la firma del acuerdo sea con el nuevo presidente porque dudan de la credibilidad de la comisión gestora. No descarto que nos volvamos a encontrar con comunicados por Instagram por parte de los futbolistas"

Menchén también aclara la posibilidad de que el Barça entre en concurso de acreedores si no se llega a un aguerdo "es una manera de meter miedo a los futbolistas y ponerlos contra la espada y la pared ante los aficionados. Significaría entrar en un juzgado y que un juez decida, por ejemplo, dar la propiedad del Camp Nou a un banco".

Menchén considera que en el Barça no se han hecho bien las cosas "no sólo se trata de pérdidas por la pandemia sino que no has hecho los deberes vendiendo jugadores en el verano". Y en cuanto a la negociación con los jugadores, remarca la importancia del caso de Messi "cada caso es muy diferente y el problema principal que tienes es que el que más cobra acaba contrato este año".

El director de '2Playbook' explica que las soluciones imaginativas que se están buscando para conseguir aplazar pagos no son sencillas "si le pagas a Messi dentro de unos años 20 millones como embajador del club, Hacienda podría no aceptarlo".

El periodista economista destaca que el Real Madrid "ha hecho una cosa muy bien que es que puestos a rebajar sueldos, no ha hecho grandes fichajes. Seguramente habrá una rebaja salarial pero que se hablará de puertas para adentro porque son diferentes modelos de liderazgo".

Marc Menchén también ha firmado un informe sobre el Espanyol en el que explica que ha conseguido un récord de ingresos y con reducción de gastos "podemos decir que el Espanyol ya es un club 100% saneado que podría guantar en Primera División. El ascenso es obligado porque tiene un presupuesto muy por encima del resto".