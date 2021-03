Marc Márquez se perderá las dos primeras carreras del Mundial de Moto GP en Catar

El seis veces campeón de Moto GP Marc Márquez no quiere precipitarse con su regreso a las pistas y por eso descarta participar en la primera carrera del Mundial este domingo 28 de marzo en Catar.

Su equipo ha emitido un comunicado explicando que "el piloto del equipo Repsol Honda, junto a su equipo médico del Hospital Ruber Internacional, han considerado prudente no reincorporarse todavía a la competición que comienza este fin de semana".

Márquez volvió a los entrenamientos el 21 de enero después de someterse a una nueva intervención en diciembre del brazo derecho fracturado el pasado mes de julio en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto.

El pasado martes 16 de marzo el piloto de Repsol Honda se subía nuevamente a una moto de competición con buenas sensaciones y así lo explicaba en su cuenta de twitter.

Hacía tiempo que no disfrutaba tanto! ✊��

It has been a while since I enjoyed so much! #stepbysteppic.twitter.com/wIGxgH3Aw6