Marc Duch a Esports COPE: "Sóc més optimista que al 2003"

El membre de la candidatura de Víctor Font Marc Duch ha valorat a Esports COPE el discurs de Joan Laporta en l'acte d'investidura "un discurs il·lusionant, alegre, positiu, un canvi de tonalitat en la comunicació. El que corresponia era això i ara toca donar confiança".

El que va ser portaveu de la Moció de Censura mostra la seva confiança en la gestió de Laporta "sí, quan es comencen etapes noves i més amb gent que té experiència i amb els que tinc una sintonia ideològica propera. Sóc més optimista que al 2003".

Respecte la gestió de l'aval, Duch considera que "estaria bé saber el contingut dels avals. Posar tants diners sobre la taula pot condicionar. Ara bé, els avals no deixen de ser una qüestió personal i cosa de la Junta si els vol explicitar".

No vol carregar contra la gestió de l'aval "aconseguir 124 milions d'euros és molt complicat, però arribar l'últim dia del termini no sembla el més raonable. També se'ls hi va caure una part important pocs dies abans".

Marc Duch, com a integrant d'una candidatura i com a membre del grup d'opinio Manifest Blaugrana,considera que ara toca remar a favor de la nova directiva i el club "tots hem de fer sempre el mateix. Hem de remar a favor i estar atents i vigilant a qualsevol cosa que pugui perjudicar els interessos del club. L'exercici de poder de vegades porta a conductes inapropiades i això ens correspon controlar-ho a tots els socis".