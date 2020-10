Marc Duch a Esports COPE: "És un ridícul que la Junta del Barça surti ara amb això de les signatures"

Un dels promotors del vot de censura Marc Duch ha explicat als micròfons d'Esports COPE que estan sorpresos per la denúncia que ha interposat el Barça davant la Guàrdia Civil per sospites de signatures falsificades, segons publica La Vanguardia "ens ha sorprès a aquestes alçades perquè és un ridícul que amb 19.000 signatures surtin amb això en l'últim minut de partit. No tenien les sospites abans? És tot molt extrany, és la Guàrdia Civil i el Teniente Coronel Baena".

Marc Duch assegura que la Junta de Bartomeu no té fonaments per presentar aquesta denúncia "pots sospitar, però si has passat per grafòlegs i has enviat SMS, ens dona la sensació que volen aturar el referèndum d'una manera jurídica, però sense fonaments"

El portaveu de #MésQueUnaMoció defensa la netedat de les signatures "ja ha quedat acreditat que no hi ha 5.000 signatures falses, que no han signat els morts i això sembla els últims intents de la Junta per salvar-se".