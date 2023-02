Marc Duch a Esports COPE: "És molt perillós pel Barça"

El president de Manifest Blaugrana Marc Duch ha explicat a Esports COPE la seva opinió sobre el 'cas Negreira' i asegura que el més preocupant d'aquest assumpte són les dificiències en la gestió del club que queden al descobert "la principal preocupació són els forats administratius que té el club. Hem passat per canvis de presidents i auditories durant anys i res d'això no havia aparegut. El dubte és que si això no apareix, què més s'escapa? És molt perillós".

Duch, fundador i president de l'associació que va impusar la moció de censura contra Josep Maria Bartomeu, ho relaciona amb les irregularitats que es van descobrir al 'Barçagate' "en el cas del 'Barçagate' era tan senzill com fraccionar un contracte d'un milió d'euros en porcions de 200.000 per no passar pels controls. En el 'cas Negreira' sembla que no feia falta ni això perquè no hi havia cap control. Si això és tan fàcil, el problema administratiu que tenim al club és enorme". A més, l'empresari assenala que "sembla ser una pràctica habitual a la que ningú ha tingut ganes de fer front".

Duch tampoc confia que la investigació interna anunciada per Laporta sigui efectiva "igual que la investigació interna del 'Barçagate' ha estat un nyap, si està tothom implicat, no crec que la investigación interna ho descobreixi. Això ho pagarà el club per desgràcia nostra".





Això sí, valora de forma positiva el discurs del president aquest dimarts "sempre és bo escoltar el president i el canvi de to respecte a d'altres presidents que s'amagaven, sempre s'agraeix", diu a l'espera de les explicacions que ha anunciat Laporta en roda de premsa".

Duch reclama moltes respostes al president "s'haurà d'explicar tot des del principi. Per què s'escull aquesta persona? Per què se li pugen els emoluments? Per què es sostè tot això durant 20 anys? Jo crec que el club ha de fer un exercici de total transparència i honestedat, explicar tot el que hi hagi, sigui reprobable o no, perquè al final el prestigi de l'entitat ha d'estar per sobre de les persones".

I insisteix "estic molt trist perquè és tot un fangar en que el Barça no s'hi hauria de veure. Ha estat un tema sostingut en el temps, transversal, que ha passat per totes les mans. És molt descoratjador veure aquesta negligència en l'administració del club".

A banda d'això, Marc Duch asegura que "estic convençut que el Barça no ha comès cap delicte, ni infracció a nivell de comprar àrbitres, però en un acte d'honestedat s'hauria d'explicar per què es va escollir Enríquez Negreira. Si no s'explica, això es presta a teories conspiranoïques".