Marc Duch a Esports COPE: "L'acord amb Spotify em sembla bo davant la situació del Barça"

El president de 'Manifest Blaugrana' Marc Duch ha valorat positivament l'acord del Barça amb Spotify "ara per ara aconseguir 60, 62, 65 milions ens anirà perfecte i si és amb un company de prestigi com Spotify, em sembla un bon acord. No crec que el Barça estigui per masses exigències".

Marc Duch remarca la importància de triar un patrocinador com Spotify i creu que les xifres s'ajusten a mercat "l'acord actual que ronda els 62 milions d'euros és raonable tenint en compte l'entorn mundial i la situació del Barça. Les xifres que s'havien filtrat estaven per sobre mercat. I el que és més important és que es tracta d'una marca Premium, una marca de prestigi internacional, sense conflictes amb Qatar ni criptomonedes, una marca neta. Això ens permet aixecar el club i en dos anys negociar unes altres condicions".

Duch també ha valorat la dimissió de Ferran Reverter i espera que el Barça trobi un bon relleu "que marxi el CEO a meitat de temporada, amb temes oberts, no és una bona notícia des de l'óptica empresarial. Ha fet una feina d'ordenar la casa molt útil, ha estat una persona molt solvent. Crec que el Barça surt perdent a nivell professional, però crec que el club trobarà un bon relleu, que estigui a l'alçada".

El president de 'Manifest Blaugrana' entén les discrepàncies entre Reverter i Laporta i considera que hi ha d'haver debat entre la part executiva i la part directiva del club "s'ha de gestionar com una empresa, però estrictament no és una empresa. Hi ha d'haver un marge de maniobra i la part executiva ha d'entendre que la vessant directiva de vegades fa coses que no faries en una empresa normal. Per exemple, davant l'oferta d'una criptomoneda que era molt més alta que Spotify, el club escull ideològicament i aquesta és la decisió que li correspon al Barça" i afegeix "els conflites són necessaris i reforcen el club. Si el club només té una manera de fer, tornarà a passar el que ja hem vist".

Davant del debat sobre el canvi de model de propietat del club per anar cap a un model on part de la propietat del club sigui externa, com passa al Bayern de Munich, Marc Duch és molt clar "rotundament no. Hem de separar la propietat de la gestió del club. Un club propietat d'un magnat pot estar molt ben gestionat i un club propietat dels socis pot estar molt mal gestionat, ho hem patit". La conclusió és que "el Barça pot seguir sent propietat dels seus socis i seguir competint. Ho hem fet durant molts anys d'història. S'han d'evitar aquests altres models".