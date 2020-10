Marc Duch a Esports COPE: "Es evidente que no tienen ningunas ganas de votar porque perderán por goleada"

El portavoz de la plataforma 'Més que una moció' Marc Duch ha dicho en Esports COPE que si la directiva del Barça no el referéndum hoy emprenderan acciones legales "de entrada nos centraremos a la vía administrativa, posiblemente el Tribunal Català de l'Esport".

Marc Duch asegura que "es evidente que no tienen ningunas ganas de votar porque saben que perderán por goleada. Están difiriendo una decisión que debieron tomar desde el primer día pero nunca es tarde para una dimisión".

Duch critica la estrategia del club para diferir el voto de censura y acabar por no hacerlo "la obligación del club es poner las herramientas para que los socios puedan votar y cumplir con su derecho democrático. Desde el día 7 sabían lo que debían hacer y no perder el tiempo. Si no lo hacen, deben dimitir por no ser capaces".

El presidente de la Mesa del voto de censura Josep Maria Vallbona ha confirmado que esta mañana se ha celebrado una nueva reunión de la Mesa y asegura que "nosotros hemos estado totalmente marginados de las negociaciones entre el club y la Generalitat".

Josep Maria Vallbona explica que "hoy es el día límite para fijar la data de celebración de la votación. Se debe comunicar cinco días hábiles antes de la votación". Si finalmente la Junta opta por la dimisión, el presidente de la Mesa considera que "no sé por qué se ha alargado tanto el tema si ya lo podían haber hecho al principio".

Vallbona explica que los responsables del club les han comunicado que no pueden organizar el referéndum para el 1 y 2 de noviembre "tanto hoy como ayer nos han dicho que necesitaban 15 días para organizarlo".