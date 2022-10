Marc Duch a Esports COPE: "Seguim perdent diners i el Barça no és sostenible"

El fundador i president del grup d'opinió 'Manifest Blaugrana' Marc Duch ha passat per Esports COPE per valorar els números de l'entitat que ha presentat aquest dijous el vicepresident econòmic Eduard Romeu.

Marc Duch critica la gestió de la Junta de Laporta perquè creu que no s'està redreçant l'economia del club com es pretenia "el club no és sostenible, perd diners perquè gasta més del que ingressa en les seves activitats ordinàries. Ho han mirat de solucionar amb les famoses palanques, però és un club que ja des de fa una colla d'anys no és sostenible".

L'empresari, que va formar part de la candidatura de Víctor Font, considera que les palanques no estan significant l'impuls que s'esperava "les palanques han estat necessàries per superar les restriccions de la Lliga, però això ha d'anar acompanyat d'un procès paral·lel d'ordenació del club. Per la temporada 22- 23 ja estan pressupostats 600 milions d'ingressos més en palanques perquè sino, seguim perdent diners. No és viable seguir així perquè en algun moment saltaran les coses per l'aire".

L'impulsor de la moció de censura contra Josep Maria Bartomeu apunta que no s'està reduïnt la massa salarial com s'havia pressupostat per aquesta temporada "gastem més en salaris del que havíem previst que gastaríem, no estem cumplint el pressupost i això és imputable totalment al club. No podem estar a l'espera que Piqué, Busquets o Alba decideixin marxar o quedar-se. Necessitem un pla d'acció, incrementar els salaris no sembla el més raonable amb la situació que té el club avui".

Duch mantè la confiança que l'equip arribarà a vuitens de la Champions i evitarà importants pèrdues econòmiques "l'any passat va suposar uns 20 milions de pèrdues d'ingressos directes. No passar la fase de grups tindria un impacte similar, però no em preocupa, crec que passarem la fase de grups".

També es mostra contundent sobre un possible retorn de Leo Messi al Barça "crec que Messi ha de tornar. No va sortir a l'alçada del mite. Ell i nosaltres necessitem una redepció. Aquest conte ha d'acabar bé i l'hem de reescriure".