Marc Ciria a Esports COPE: "Generar ingressos és essencial pel Barça"

El director general de Diagona Inversiones Marc Ciria ha explicat els motius del Barça i altres grans clubs d'Europa per apostar per la Superlliga "el Barça està en un moment en què generar ingressos és essencial per la institució". I afegeix que la Superlliga neix d'aquesta necessitat dels clubs de general ingressos "els clubs són legítims per intentar seguir a la èlit per sempre. Han estat buscant solucions amb els organismes i no les han trobades".

El que va ser assessor de Joan Laporta al 2015 assegura que "els clubs no poden estar supeditats a organismes que es mouen pels seus capricis. Hi haurà una taula de diàleg, però els organismes no són propietaris del futbol, els propietaris del futbol són els clubs".

Marc Ciria explica que "molts clubs han demanat a UEFA i Lliga solucions després de la situació provocada per la pandèmia. Estaven davant d'uns organismes que anaven més a sancionar que a aportar solucions. Per això ha tirat endavant i s'obre una finestra de negociació. Estem en un punt de no retorn perquè els clubs volen la seva part del pastís".

El financer no ha explicat el canvi d'opinió de Laporta que es va mostrar contrari a la Superlliga durant la campanya electoral "no sé perquè Laporta ha canviat d'opinió. Sé que s'han trobat amb uns comptes pitjors dels que esperaven. Tot el que sigui obtenir més ingresos pel club serà millor per la institució. La Superlliga és una competició que d'entrada et generarà 300 euros en vena. La nefasta gestió de la Junta sortint, condiciona la de la Junta entrant".

Marc Ciria explica que la UEFA i les Lligues es quedaven una part massa gran del pastís i els clubs volien més "la proporció dels beneficis d'aquestes competicions que es quedaven els clubs era molt inferior a la que reclamaven fa anys. Toca igualar el que és capaç de crear cadascú".