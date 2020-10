El Maratón de Barcelona se reinventa frente al COVID

El Maratón de Barcelona Virtual 42/7 Zúrich, que se disputará del 8 al 15 de noviembre, será la alternativa a la prueba real organizada por el Ayuntamiento de Barcelona y la empresa RPM, organizadora ejecutiva de este maratón que se trasladó al 7 de noviembre de 2021.

La prueba virtual pretende acercar la esencia de Barcelona a cualquier corredor del mundo, acercándolo a la magia de la ciudad a través de este nuevo reto: un maratón virtual gratuito que propone la realización de 42,195 km durante una semana, distribuidos a conveniencia de cada participante.

De esta forma, y desde cualquier parte del mundo, los participantes podrán embarcarse en una Magic Experience por las calles de Barcelona o sus ciudades de origen, sumando kilómetros para llegar a los 42,195 km.

"Sabemos que hay momentos muy difíciles en los que tenemos que vivir pero no queremos resignarnos, queremos seguir haciendo que Barcelona se mueva, que Barcelona está activa, sí, con total seguridad", aseguró en un comunicado el concejal de Deportes del ayuntamiento barcelonés, David Escudé.

"No nos resignábamos, por lo tanto, a que el Maratón 2020 se suspendiera de forma definitiva y hemos estado trabajando las últimas semanas, con la dirección técnica de la carrera, para hacer posible, este año también, un maratón absolutamente diferente pero, a fin de cuentas, un maratón; el maratón 2020 en Barcelona", dijo.

Joan Porcar, presidente RPM-MKTG, destacó que "es difícil avanzar en medio de la tormenta" que ha generado el covid-19, especialmente cuando hablamos de eventos deportivos masivos como maratones.

"Gracias a la tecnología con el Zurich Marató de Barcelona hemos activado un evento donde todos, sin excepción, serán protagonistas", insistió.

"Ha sido una adaptación a los tiempos que vivimos con muchos objetivos al mismo tiempo, pero lo más importante es mantener juntos el colectivo amante del 'running' y especialmente de los maratones. El deporte y los maratones nos unen, por lo que queremos dedicar nuestras energías a seguir creando escenarios, incluso virtuales, que nos ayuden a permanecer unidos", insistió.

La parte solidaria también estará presente en el Virtual 42/7 Zúrich Marató Barcelona, ya que cada participante en el momento de la inscripción puede crear un reto solidario a través de la plataforma solidaria de 'crowdfunding' (migranodearena.org) y recaudar dinero para la causa que desee.

