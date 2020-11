Manuel Oliveros, La Voz

"Acabo de llegar de Turín. Hago el programa local y luego hablamos". Para Manolo Oliveros (Mas de las Matas, Teruel, 1951), la vida es lo que sucede entre un partido del Barça y otro. O al revés. La vida son los partidos del Barça. Al menos, su vida profesional. Porque lleva así, narrando partidos del equipo azulgrana, desde 1980. Y el jueves estuvo en Turín, ayer en Vitoria y el martes de nuevo en la brecha, en un bucle infinito que comenzó con aquel Colonia-Barça... pero que había empezado mucho antes. "Yo tenía claro que quería ser periodista y que quería narrar partidos", dice Oliveros. "De pequeño ya lo narraba todo, hasta ir al río". Así que a nadie le extraña ni esa clarividencia que tiene a la hora de relatar ni, por supuesto, que hiciera de su pasión su trabajo. "En 1972 ya estaba en Radio Juventud, pero me fui a la mili aunque seguí trabajando.Hacíamos narraciones de todo tipo de deportes, lo que se nos ponía por delante".

Pero, sin duda, el pistoletazo de salida fue aquel partido en Colonia: "Yo no tenía ni pasaporte. Me lo consiguió José María García en cuestión de horas. Entonces no era fácil. 'Vete a tal sitio y preguntas por Antonio'. Y al rato tenía mi pasaporte. Y narré aquel partido con gol de Quini. Y hasta hoy".

Manolo Oliveros no es nostálgico, no se ancla en los viejos tiempos ni echa de menos aquella radio. Vive al día: "No grabo nada, no me escucho, no llevo la cuenta de los partidos... No sé si esto ha cambiado mucho a mejor o a peor. Sé que había gente que lo hacía de maravilla, como Miguel Ángel Valdivieso, Juan Antonio Fernández Abajo, José Félix Pons... Y, actualmente, Manolo Lama, Rubén Martín o Germán Dobarro. Para mí, son los mejores. Tampoco escucho mucho más. Hago un poco de zapping y me parecen los mejores. De la misma manera te digo que Paco González, con Pepe Domingo Castaño, es el mejor haciendo un programa como 'Tiempo de Juego'. Aprovecho para felicitarle por el Premio Ondas. Un premio que se merece él y sólo él. Debería ser el único premiado".

Tras 40 años narrando partidos, Oliveros las ha pasado de todos los colores: "Ahora, si algo se rompe, te llaman por teléfono y, a malas, puedes narrar por ahí, pero dificultades técnicas y de otro tipo hemos pasado en muchos sitios. Albania, por ejemplo, era horrible en ese aspecto. He narrado en el remolque de un camión en Poznan, en Polonia, con un frío horrible. Nos pasaban hasta petacas para aguantar aquello. También recuerdo que en Vigo había comido ostras y debían estar en mal estado, porque tuve que abandonar un rato, pasar por el servicio e incorporarme después. Otro día en Zaragoza, en un partido en La Romareda, yo andaba tocado de la voz. Lo mejor en esos casos es descansar y estar tranquilo, pero me liaron en una comida, no pude evitar el compromiso y lo pagué: sólo pude narrar la primera parte".

Parecería complicado sacar a un narrador con cuatro décadas a sus espaldas su 'gol' inolvidable, después de haber cantado miles de ellos. Sin embargo, Manolo Oliveros lo tiene claro: "El gol de Koeman en Wembley. Sin ninguna duda. Me quedo con ése. Estaba narrando al alimón con Paco González y justo el momento de la falta me pilló a mí con la palabra en la boca. Imagínate". Oliveros recrea el inicio de la narración del gol después de la pregunta. Pura deformación profesional. Va a ser verdad que lo narra todo.

Cómo no, cantó el de Ronaldo al Compostela... e incluso uno muy especial: "El gol de Maradona que le dio la Liga al Nápoles. Yo estaba en un congreso de la RAI, me acredité, pedí una línea y ahí estuvimos".

Seguir durante 40 años los partidos del Barça ha permitido a Oliveros asomarse a la historia del club de una manera privilegiada. No tiene dudas sobre los mejores jugadores que ha visto: "Messi, Maradona y Ronaldinho. La etapa de Cruyff no me pilló trabajando. Y de los que he visto jugar, Di Stéfano era un fenómeno. Lo hacía todo".

Algo ha tenido que hacer bien para que su voz sea un salvoconducto: "Al volver de Madrid, el otro día, un policía no me conoció con la mascarilla pero me oyó hablar. 'Ya sé que viene de Getafe. Pase usted, Oliveros'". Pues eso. Siga otros 40 años, don Manuel. Será un placer escucharle.