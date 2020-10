Manuel Oliveros recoge el Premio de Honor de Ràdio Associació de Catalunya

El Jefe de Deportes de COPE Catalunya Manuel Oliveros ha recogido el Premio de Honor de Ràdio Associació de Catalunya en la gala celebrada este jueves en el Liceo de Barcelona. Estos galardones que alcanzan su 20 Aniversario, se han convertido en un reconocimiento al medio de la radio y su labor de acompañamiento en tiempos de pandemia.

Manuel Oliveros es reconocido, después de 42 años narrando los partidos del FC Barcelona, por su rigor y profesionalidad en un mundo marcado por el apasionamiento. Desde 2010, es el Jefe de Deportes de COPE Catalunya y narrador de partidos para Tiempo de Juego, junto a Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. También participa con la información del FC Barcelona en los programas El Partidazo de COPE y Deportes COPE.

Empezó en la radio en 1972 y ha pasado por diferentes emisoras como Radio Juventud en Barcelona y Palma de Mallorca y por Radio Miramar de Barcelona entre 1972 y 1978, cuando llega a Radio Barcelona. En la Cadena SER fue integrante de los equipos de Carrusel Deportivo y El Larguero.

En su discurso al recoger el premio, el periodista de Mas de las Matas quiso agradecer a su familia el sacrificio durante tantos años y compartió su deseo de que el público vuelva a los estadios de fútbol "es muy extraño estar cantando goles sin la orquesta, que son los aficionados".

