Manolo Márquez, en Esports COPE: "Setién no es Setién, se le ve triste en algún partido"

El técnico Manolo Márquez coincidió con Quique Setién en Las Palmas y asegura en Esports COPE que le está sorprendiendo el papel del cántabro en el Barça porque no le reconoce "Eder Sarabia es Eder Sarabia pero Quique Setién no es Quique Setién. En algún partido se le ve hasta triste. Aunque intenten decir que no pasa nada, con la pausa de hidratación se ve que aquello es un polvorín o casi".

Márquez incluso analiza las imágenes del banquillo durante el partido contra el Atlético con un comportamiento disimulado "parecían pensar que no nos vuelvan a coger con una imagen de algún jugador haciéndonos un gesto despectivo. Daban instrucciones a jugadores como Riqui Puig o Arturo Vidal, que son menos líderes".

Para Manolo Márquez, Quique Setién está sufriendo el excesivo poder de la plantilla en el Barça "lo único que se ha demostrado es que cuando tú llegas a un vestuario así, no puedes imponer tu idea porque no te la aceptan, son jugadores con muchos títulos ganados. Entonces su plan inicial se ha quedado en nada, ni hacen lo que quiere Setién, ni lo que quieren los jugadores. Esto hace que la relación se vaya deteriorando. Ahora sería de tontos decir que el Real Madrid no es el favorito a ganar LaLiga".

El técnico catalán considera que Setién también es víctima de la gestión de la directiva "la planificación del Barça de esta temporada ha sido un auténtico desbarajuste. Además con la mala suerte del parón por el coronavirus, una plantilla que era cortísima se ve obligada a jugar tres partidos cada semana. Si también sumas los problemas de egos, aquello debe ser una bomba de relojería importante".

Manolo Márquez cree que Setién se equivocó con Griezmann "yo no hubiese hecho entrar a Griezmann. O le haces entrar antes o no le haces jugar. Aunque si entra y marca el 3 a 2...". Y añade "creo que Griezmann no está encajando bien ni en el grupo, ni en la manera de jugar. No entiende el juego que propone Setién porque es un jugador acostumbrado a estar libre y eso no encaja. Al margen de si le quieren o no pasar la pelota, su temporada es muy floja".