Manolo Márquez: "Carles Aleñà no pot estar tant de temps sense jugar"

En el programa Esports Cope d'avui, com sempre després dels partits del Barça a la Champions, fem l'Anàlisi Champions amb el míster Manolo Márquez que destaca el bon partit de Carles Aleñà ahir al Giuseppe Meazza, però que considera que seria bo pel jugador marxar en aquest mercat d'hivern perquè un jugador jove necessita tenir minuts "no pot estar tant de temps sense jugar".

Helena Condis, acabada d'arribar de Milà, ens ha portat les veus dels protagonistes ahir. Sentim Ernesto Valverde i Carles Pérez.

Juan Antonio Alcalé ens explica el comunicat de la Federació Espanyola de Futbol després de la reunió mantinguda aquest matí per valorar les qüestions de seguretat referents al clàssic.

També anem cap a Bruges on Miguel Ángel Díaz repassa l'última hora del Real Madrid al partit de Champions League d'aquesta nit (21.00h) on els blancs ja no es juguen res, al marge de 2,7 milions d'euros per victòria en aquesta competició.

Al Debat Esports Cope Miguel Rico i Manuel Oliveros valoren la victòria del Barça a Milà i la situació d'incertesa que es pot generar al voltant del clàssic després de la convocatòria de Tsunami Democràtic.

Quique Iglesias ens ha explicat la reunió dels capitans del RCD Espanyol amb la grada per demanar unitat i ens ha portat les veus dels protagonistes en la prèvia del partit d'Europa League contra el CSKA de demà a Cornellà-Prat.

Juan Arias ens explica com han patit Las Guerreras per classificar-se per semifinals del Mundial de Japó. Divendres s'enfrontaran a Noruega a les 12.30 h.

