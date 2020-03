Luis Suárez seria un reforç de luxe per Setién si les competiciones tornen a finals d'abril

Com ja sabeu, Esports COPE us acompanya aquests dies especials amb una edició de butxaca de 5 minuts a partir de les 15.25 hores per les emissores de Cope Catalunya i Andorra i les aplicacions mòbils. Amb Joan Batllori i tot l'equip treballant des de casa per portar-vos l'actualitat de l'esport a casa nostra.

Aquest dimarts, Helena Condis ens explica que l'ajornament de les competicions por tenir una conseqüencia positiva (si es pot dir així) pel FC Barcelona. Seria el retorn de Luis Suárez, que continúa treballant en la recuperació de la seva lesió des de casa seva. El davanter uruguaià ha enviat un missatge a través de les xarxes socials demanant resposabilitat a tots. Per contra, Dembélé no podria jugar encara si les competicions es reprenen a partir de finals d'abril.

Víctor Navarro ens analitza quines àrees del FC Barcelona quedaran afectades per aquesta crisi. Serà impossible per al club cumplir amb els pressupostos. Manuel Oliveros ens informa que aquesta tarda es reunirà la Comissió Delegada del FC Barcelona per valorar la decisió pressa per la UEFA d'ajornar l'Eurocopa fins 2021. El president Josep Maria Bartomeu ha assistit a aquesta trobada telemàtica.

Quique Iglesias ens ha explicat que en cas de reprendre les competicions, l'Espanyol perdria 10 jugadors que acaben contracte.

Juan Arias ha parlat amb la nedadora Jessica Vall per saber com segueixen la preparació pels Jocs Olímpics sense tenir una piscina a casa. Els esportistes demanen poder confinar-se en un lloc amb piscina per no perdre tota la feina feta els últims tres anys.