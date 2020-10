Luis Suárez: "Me mandaron a entrenar aparte en el Barça"

Luis Suárez ha dado detalles sobre sus polémicos últimos días en el Barça en una entrevista concedida a a los medios de la Selección de Uruguay "hay cosas que no se supieron, como ir a entrenar en el Barcelona y que te manden a entrenar aparte porque no pertenecías a los 22 jugadores que iban a hacer un 11 contra 11. Mi mujer me veía triste y lo que quería era volver a verme reír cada vez que volvía de entrenar y verme feliz dentro de una cancha, por eso me dejó tomar la decisión y cuando salió la opción de ir al Atlético, no lo dudé ni un momento".

El delantero del Atlético insiste en que las formas del club fueron las que le molestaron "los mensajes del club diciendo que te buscaban una solución para cambiar de aires no me los tomé muy bien por la forma que se hicieron, más que nada, porque uno tiene que aceptar cuando se cumple un ciclo. Fueron días de pasar de estar llorando por la situación que me estaba tocando vivir a volver a disfrutar, a que te valoren como jugador, que te quieran, a sentir el cariño de un club que me recibió a las mil maravillas".

Suárez asegura que no le soprendió la reacción de Leo Messi pidiendo marcharse del Barça "no me sorprendió porque lo conozco demasiado. Ya sabía el dolor que él sentía, como lo dijo y como lo dije yo, por las formas de sentir que te estaban echando es lo que más duele. Somos grandes, ya llevaba seis años en el Barcelona y había otra posibilidad de hablarme de buenas maneras y decirme lo que el club tiene pensado. Eso fue lo que también le molestó a él. Yo no le veo como le ve la gente, yo le veo como amigo, como compañero y él sabe lo que sufrimos".

El uruguayo explica cómo se sintió "es difícil porque era una mezcla de sensaciones, no sé si de tristeza o de cambiar de ciudad, por mi familia, por mis hijos que llevan seis años. yo les digo que tienen que valorar que son unos privilegiados porque estuvimos seis años en un mismo lugar, que no es fácil consolidarse en un equipo como el Barcelona, y después tener la posibilidad de ir al Atlético de Madrid, si bien es cambiar de ciudad, la vida en España es parecida".