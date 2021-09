Luis Milla: "Lo del Barça es un cambio de ciclo"

Diversos exjugadores del FC Barcelona han opinado sobre la actualidad azulgrana en el torneo Legends Trophy de pádel celebrado esta martes en las pistas Aurial Pàdel Cornellà by Marta Marrero, contando con la participación de exfutbolistas como Francesco Totti, Christian Panucci o Carles Puyol.

Luis Milla ha asegurado que "para mí es un cambio de fútbol. El club debe pararse a analizar cuál es el camino. Yo creo que no debe cambiar el modelo de fútbol pero sí matizarlo. Hay ahora un componente físico y los equipos pegan 'bocaos'. El Barcelona debe adaptarse a lo que se encuentra en los partidos".

El holandés Ronald de Boer ha defendido la continuidad de Koeman "tiene que seguir con Koeman porque toma decisiones de buen entrenador. Se le está faltando al respeto pero es la vida del entrenador. Espero que el presidente tenga tranquilidad".

El argentino Javier Saviola compara este momento delicado con el que vivió él en Barcelona en el inicio de siglo "era una época en la que el club estaba más necesitado de títulos porque todavía no se habían vivido los años dorados, con la época de Guardiola y los triunfos. El Barça debe anteponerse ante las cosas que están pasando. No se puede vivir del pasado. Cuanto más rápido se acepte, jugadores y público, que Leo ya no está, mejor irán las cosas".