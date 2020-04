Luis García: "Mi sueño es entrenar algún día al Espanyol"

El exjugador del RCDE Espanyol y acutal entrenador del equipo juvenil de la Damm, Luis García, ha abierto la puerta a ser algún día entrenador del conjunto blanquiazul “Ojalá se dé en un futuro. Tengo ganas de hacer las cosas bien para acabar consiguiendo mi sueño, que es algún día poder entrenar al Espanyol, poder disfrutar de la que considero mi casa”. Ha hecho estas declaraciones en el programa ‘La Jaula Perica’, respondiendo a preguntas de miembros de la Penya Juvenil 1991. No quiere pensar si esa circunstancia se dará en el futuro “ahora mismo no me pongo en ningún supuesto, no llevaría a ninguna parte”.

Luis García ha desmentido que el club le sondease para sustituir a Pablo Machín cuando fue sustituído por Abelardo “en ningún caso hubo ningún tipo de contacto ni de sondeo. Lo puedo garantizar”. Aunque reconoce que el Espanyol sí le sondeó este verano para el fútbol base "antes de empezar la pretemporada, en verano, cuando me plantearon ser el segundo entrenador del filial”. En aquel momento, Luis prefirió formarse fuera de la entidad “se lo agradecí muchísimo, pero quiero ser entrenador, y para eso uno se tiene que equivocar y formarse entrenando, planificando una temporada, gestionando los partidos… Por eso decidí irme a la Damm para seguir preparándome”.

De la complicada situación deportiva, hablando desde su experiencia en una salvación tan agónica como la de 2006 en el último minuto, Luis es optimista "estoy convencido de que nos vamos a salvar. Ojalá no hubiera pasado absolutamente nada, pero esta desgracia le va a venir bien al equipo, porque el parón va a servir para que empiece una temporada nueva. Los jugadores estarán mentalmente más frescos”. “El Espanyol tiene mejor plantilla de cómo le han ido los resultados”.

Sobre sus vivencias en el Espanyol destaca una época dorada para el club “no hay duda de que con quienes más disfruté fue con Iván (de la Peña) y con Raúl (Tamudo). Dentro del terreno de juego éramos tremendamente exigentes entre nosotros, algunos compañeros se sorprendían porque nos insultábamos a veces y nos enfadábamos entre nosotros”.