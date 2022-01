Luis García, en Esports COPE: "El Espanyol debe demostrar que es superior al Mallorca"

El exjugador del Espanyol Luis García ha comentado en Esports COPE la eliminatoria de Copa que los blanquiazules jugarán este sábado contra otro de sus exequipos, el Mallorca, "creo que el Espanyol debe ser superior. El factor campo es importante en esta competición, es cierto que el Mallorca lleva una trayectoria complicada en Liga, pero la Copa es diferente. Pero el Espanyol tiene una plantilla superior y debería hacerlo valer durante el partido".

Luis ha lamentado que el conjunto de Vicente Moreno no acabe de meterse en la lucha por Europa "es una pena, cuando parece que todo está de cara para meterte en el grupo de arriba, siempre pasa algo y no se consiguen los puntos. Pero queda tiempo, el Espanyol tiene un grandísimo entrenador y ojalá puedan luchar por algo más que no sea sólo la permanencia".

El exgoleador, ahora entrenador del juvenil de la Damm de Barcelona, tiene este fin de semana un gran reto porque su equipo juega el domingo dieciseisavos de final de Copa del Rey contra el Barça, a las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y Luis asegura que "vamos a ser un equipo valiente. Los jugadores ya han hecho historia consiguiendo la clasificaciòn por tercera vez en la historia del club".

La entidad cervecera está trabajando para construir en 2023 una Ciudad Deportiva en Montjuïc "cuando todos los equipos podamos convivir juntos, seeá todavía más único, un club que ya lo es", asegura Luis García.