Los Mossos garantizan la celebración del clásico con un dispositivo especial

Los Mossos d'Esquadra han ofrecido una rueda de prensa para explicar el dispositivo especial que desplegarán durante el día del clásico teniendo en cuenta la manifestación convocada por Tsunami Democràtic. El conseller de Interior Miquel Buch ha asegurado que “los Mossos garantizan la celebración del partido, el acceso de los aficionados y velarán por la seguridad en el interior y el exterior del estadio”, en su intervención en la Consellería de Interior de la Generalitat de Catalunya.

Miquel Buch ha reiterado la crítica a la decisión del presidente de la Liga Javier Tebas de suspender el partido el 26 de octubre porque no había motivos de seguridad para hacerlo “no fue una decisión policial, no era necesario aplazarlo. Reiteramos que la decisión de la Liga no la compartimos y fue equivocada”.

En la rueda de prensa los responsables de Mossos aseguran Tsunami Democràtic ha manifestado que no tienen la intención de provocar una invasión de campo, aunque el escenario se contempla. La seguridad contará con un despliegue de 3.000 agentes, formado por 1.000 Mossos y 2.000 miembros de la seguridad privada del club. Aseguran que se han mantenido contactos con los dos clubes, especialmente con el FC Barcelona por ser el local.

Mossos explican que las acciones se activarán hacia media mañana y se tomarán medidas para garantizar la seguridad dentro y fuera del estadio. Se establecerán filtros para el acceso al estadio y los registros a los aficionados que asistan al partido se harán a las puertas del Camp Nou. La seguridad perimetral no se hará estableciendo un círculo, sino con intervenciones en función de lo que vaya aconteciendo. El despliegue contará con unidades especiales de BRIMO, subsuelo y caninas.