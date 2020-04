Los empleados del Barça, molestos con el club por el ERTE

Una vez aprobado por el Departamento de Trabajo el ERTE por fuerza mayor a los deportistas del Barça el club debe iniciar el ERTE a los empleados. Son un total de 540 con contrato fijo de los cuales el comité de empresa del club calcula que la mitad entrarían en este Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Desde el comité informan a esta emisora que “estamos muy molestos, a día de hoy no tenemos ninguna información del club, no hay ninguna negociación en marcha, es falso”, y añaden “no estamos en ningún punto ahora mismo, no hay comunicación entre la directiva y los empleados”.

Fuentes del comité aseguran a la Cadena COPE que la única opción será aplicar un ERTE ordinario por cuestiones organizativas, dada la reducción de trabajo que ha ocasionado el COVID-19 y la aplicación del estado de alarma para combatirlo. Los 540 empleados del Barça representan una partida anual de 37 millones de euros, el 3% del presupuesto, de los cuales unos 4 millones pertenecen a la ejecutiva.

El pasado viernes la directiva del club se puso en contacto con el comité de empresa para informarles que este lunes 6 de abril presentarían su ERTE al Departamento de Trabajo de la Generalitat. Para ello, deben acreditar en una memoria económica a qué departamentos afectará, el porcentaje de la reducción y hasta cuando sería efectivo. En el comité calculan que “nos bajarán las horas de trabajo desde un 10 y hasta un 70% del trabajo, dependiendo del departamento”.

En cuanto el comité tenga constancia se abre un periodo de hasta 7 días para formar una mesa de negociación y, posteriormente, un máximo de 15 días más para llegar a un acuerdo. La fecha en la que podría presentarse con todos los datos ya aceptados no sería antes de la primera quincena de abril. De hecho, fuentes del comité informan que esta semana habrá una junta directiva del Barça donde se hablará de ello. Esports COPE ha podido confirmar que esta nueva junta está encima de la mesa.

Y sobre los trabajadores a los que afectaría quedan exentos departamentos como el jurídico o el de finanzas ya que siguen trabajando al 100%. También todos aquellos que forman parte de empresas externas: los taquilleros (ADECCO), el personal de atención en el Museo (RANDSTAD), seguridad y personal de limpieza. El resto de personal teletrabaja, también debemos excluir al personal de almacén, los 3 guías del museo con contrato fijo y el personal de la pista de hielo. En el caso de las tiendas oficiales del club, sus más de 300 empleados dependen de la empresa BLM, creada por el Barça y que funciona como un organismo a parte que no entraría dentro de este ERTE. Ya lo han hecho en el presentado por causa de fuerza mayor al cerrar todos los establecimientos.

También debe decidirse hasta cuando estará presente el ERTE de los trabajadores. El de los deportistas al ser de fuerza mayor (8/2020) acaba en cuanto ‘caiga’ el estado de alarma pero el de los empleados podría alargarse incluso hasta que el Camp Nou pueda abrir las puertas al público. En el comité dan por hecho que los departamentos dejarán de estar bajo el ERTE de “manera gradual” a medida que avancen las semanas.

La totalidad de empleados del club es de unos 1.800, en los que se incluye también jugadores, fisioterapeutas, entrenadores, etc. Estos tienen contratos del tipo 1006.86, es decir, que acaban contrato cada 30 de junio. Sólo 540 de esos 1.800 tienen contratos fijos con el Barça.

Cabe recordar que todos los empleados del club cobrarán el 100% del sueldo gracias a las aportaciones del primer equipo. Puede leer el último comunicado del comité de empresa del Barça en la fotografía de este artículo.