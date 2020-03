Los aficionados chinos del Espanyol ofrecen material sanitario para España

El RCDE Espanyol tiene una vinculación especial con China porque es el país de su presidente Chen Yansheng. Precisamente por eso, hace más de un mes, el club catalán envió por avión 560.000 mascarillas a la ciudad de Wuhan, el epicentro del coronavirus en aquellos momentos.

Ahora el Espanyol, que ha sido golpeado con seis positivos dentro de su equipo, centra su ayuda en Catalunya, cuando la crisis se nota con más fuerza en Europa y España. Concretamente el club perico ha donado 6.000 mascarillas a distintos centros hospitalarios de la geografía catalana, que van del Hospital de Nens, la Clínia Corachán y Cruz Roja, en Barcelona, al Consorci Sanitari del Maresme y el Consorci Sanitari del Garraf.

Además, el club ha recido una ola de solidaridad desde China, donde la situación parece mejorar día a día. La afición del Espanyol en el país asiático se ha puesto en contacto con el club para donar material médico, que se haría llegar a las autoridades sanitarias españolas si es necesario. El equipo blanquiazul despierta muchas simpatías en el gigante asiático. Además del presidente, también tiene un jugador chino, el delantero Wu Lei, muy reconocido en su país especialmente desde su fichaje por un equipo de la liga española.

El club ha lanzado una campaña de ánimo a su gente después de conocerse el positivo por coronavirus de seis miembros del equipo, entre jugadores y técnicos.

��������



Els pericos no ens rendim mai! Guanyarem aquesta batalla!



¡Los pericos nunca nos rendimos! ¡Ganaremos esta batalla!



No surrender! We'll win this battle!



我们鹦鹉球迷永不放弃! 我们将赢得这场战斗!#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/UCHXrvhRRc