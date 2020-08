Los abonados del Espanyol que renueven la temporada 2020-21 tendrán el abono gratis

El RCD Espanyol ha desarrollado una serie de medidas para que los abonados actuales puedan disfrutar del carnet a coste 0€ para la temporada 2020-2021. En primer lugar, el precio del abono se ha reducido un 50%. En segundo lugar, siguiendo las diversas estimaciones de las autoridades sanitarias, de las instituciones, la competición y el mismo club, debido a la evolución de la pandemia de la COVID-19, la previsión es que, hasta superada la mitad de la temporada próxima, no se podrán vivir en directo los partidos en el RCDE Stadium. Por este motivo, al precio del abono también se le descuenta el porcentaje del 60%, entendiendo que son partidos que no se podrán ver en persona y que, por tanto, no se pueden tarifar. En caso de que finalmente se pudieran jugar a puerta abierta, el club no cobrará la diferencia a los abonados.

"El club ha hecho todo lo posible para que tanto el carnet de socio como el abono sean gratis para ellos, porque nuestros socios y abonados son lo más importante", ha declarado el consejero delegado y director general, José María Durán, quien ha estado acompañado en la rueda de prensa por el director de Marketing, Antoni Alegre, y el presidente de la Fundació, Antoni Fernández Teixidó.

Por otra parte, los abonados que pidieron recibir la compensación de la temporada 19/20 en la renovación de la temporada 20/21 (que son más del 90% de los socios con asiento), podrán disfrutar de su nuevo abono completamente gratuito. Tal como se explicó, la compensación por la COVID-19 corresponde al 20% de lo pagado por el abono 19/20. Restando esta cantidad al precio final del abono 20/21, supone que los abonados -que ya tienen el carnet de socio gratuito- no tienen que pagar nada. El Club también asumirá las diferencias a su favor que se deriven de los descuentos de edad aplicados la 2019/2020, puesto que los abonados tendrán un año más, y por ello, menor descuento. No asumirá las diferencias que se deriven de cambio de localidad o modalidad.

Los abonados que optaron por otras vías de compensación como eran la tarjeta monedero para las RCDE Stores o para adquirir nuevas entradas, las #invitacionsperiques o el reembolso, sí deberán abonar esta diferencia. Con todo, el club dio margen hasta el 31 de agosto para escoger la opción de compensación precisamente porque aún había muchos interrogantes abiertos y para que cada abonado pudiera elegir la mejor opción, una vez tuviera toda la información. Ahora, ante la actual situación, el Club ofrece la posibilidad de cambiar la selección (en caso de que aún no se haya consumido) para favorecer aquellos que estén interesados en renovar sin coste.

Con todo ello, el Club hace un importante esfuerzo económico para que todos los socios y los abonados puedan seguir cerca de la entidad, en una temporada especialmente complicada y donde la unidad es básica para conseguir los objetivos. Hay que recordar que el carnet de socio, es decir, el carnet que te hace partícipe de la familia blanquiazul, se enviará gratuitamente a todos los que han sido socios la temporada 19/20 como agradecimiento a su apoyo en una de las temporadas más duras de la historia del Club.

Todas estas medidas excepcionales se aplican en un momento donde el Espanyol tiene claro que para salir adelante necesita el apoyo de sus socios y abonados y, por ello, favorecer la renovación ha sido una de las prioridades. En cuanto a los pericos interesados en darse de alta para la próxima temporada, deberán pagar el carnet de socio (60€ Adulto y 45€ Infantil). Finalmente, como a estas alturas se desconoce cuándo se podrán garantizar partidos con aforo completo al 100%, los nuevos abonados pagarán un anticipo de 20€ en concepto de reserva de asiento y cuando se pueda venir al RCDE Stadium, sólo deberán abonar la diferencia según la tarifa de la zona que elijan.