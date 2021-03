López Ufarte en Esports COPE: "Sigo pensando que Messi se va a ir del Barça"

El exjugador de la Real Sociedad Roberto López Ufarte ha comentado en Esports COPE la previa del partido Real Sociedad-Barça que se disputa este domingo en Anoeta (21:00h).

El exdelantero sigue pensando que el futuro de Leo Messi está lejos del Camp Nou "sigo pensando que Messi se va a ir. Laporta lo va a intentar pero Messi ya tiene tomada una decisión y no la va a decir hasta final de temporada".

López Ufarte celebra la llegada de Joan Laporta al Barça "desde lejos, pero yo soy de Laporta, me ha alegrado porque hizo cosas muy buenas con el equipo. Puede ser un buen revulsivo. Parecía que el Barça estaba en bancarrota, pero con Laporta creo que van a volver los resultados. Están cerca de poder ganar LaLiga".

Respecto al partido en Anoeta, López Ufarte confía en las opciones de la Real que "tiene que volver a sentirse importante y volver a ganar. Últimamente contra el Barça ha merecido ganar, pero no lo ha conseguido".

El ex de la Real considera que el equipo no se va a distraer con la final de Copa "jugar contra el Barça y poderle ganar sería bueno para los aficionados que están viendo como el Athletic va para arriba y la Real para abajo".

Sobre el buen momento del Barça, López Ufarte cree que "desde que juega con tres centrales tiene más seguridad y con jugadores que han encontrado su sitio como De Jong, Pedri que mejora día a día, Dembélé con continuidad o Messi, que me encanta". Y añade "no sé si es por el sistema, que puede influir porque da mucha más libertad a los laterales y Busquets se siente más arropado y no tiene que correr demasiado. Han ido creciendo algunos jugadores. De Jong está mejor que a principio de temporada, Dembélé, que siempre me ha gustado, tiene continuidad y Pedri que es el sucesor de los Iniesta y Xavi".