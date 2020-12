López Ufarte en Esports COPE: "Me está decepcionando Griezmann en el Barça"

El exjugador de la Real Sociedad Roberto López Ufarte ha analizado en Esports COPE el duelo de este miércoles en el Camp Nou entre el Barça y la Real Sociedad "creo que va a ser un partido grande".

El comentarista de Tiempo de Juego se muestra crítico con la actuación de Antoine Griezmann en el FC Barcelona y no entiende por qué no encaja el francés en el equipo azulgrana "pues no lo sé. Cuando estaba en la Real me parecía un gran jugador, fue creciendo en el Atlético de Madrid, pero en el Barça me está decepcionando. No quisiera porque muchas veces se le ha querido comparar conmigo en San Sebastián y me cae bien, pero ahora está bloqueado, no sé por qué en el Barça no ha rendido como se esperaba".

López Ufarte considera que, al margen de la dificultad para encajar su posición con Messi, el francés debería moverse más "Griezmann no es un jugador que juegue en punta, ni un extremo. Es un jugador entre líneas y puede que choque con Messi, pero lo que no puede ser es que se quede estático, tiene que bajar a recibir en algún momento, no puede quedarse en estático esperando el balón. Aún así, Griezmann tiene cosas importantes".

El técnico también considera que la dependencia de Messi puede perjudicar al juegao del equipo "Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Lo que hace Messi, no lo he visto hacer a nadie y yo he jugado contra Maradona. Por eso siempre hay que temer la jugada que suele hacer. Pero quizás lo que limita al Barça es que todas las jugadas tengan que pasar por Messi. Yo creo que Messi se da cuenta, pero no tendría que ser así, hay que diversificar las jugadas y eso le vendría bien hasta a Messi".

Respecto al partido de este miércoles, López Ufarte cree que la Real ha estado cerca de ganar al Barça ya en las últimas temporadas "los últimos años ya ha estado cerca. La Real está haciendo un fútbol exquisito y ha mejorado mucho en defensa, que era la asignatura pendiente. Lo cierto es que en campo contrario la Real tendrá dificultades para ganar al Barça porque aunque parece que no está bien, está ahí arriba también".

López Ufarte lamenta las bajas del equipo donostiarra "quizás para este partido va a faltar la brillantez de un Silva, que es el conductor de este equipo. Pero la Real con los jugadores de cantera que tiene está más que capacitada para asustar y por qué no, para intentar ganar".

El exjugador de la Real todavía no tiene muy claro si el equipo de Imanol Alguacil se mantendrá en la lucha por el título hasta el final "el año pasado también estaba jugando muy bien al fútbol y se asustó un poco con todo este ruido exterior. Los empates de los últimos partidos no ayudan mucho, pero un punto más nos mantiene ahí arriba".