López Ufarte en Esports COPE: "Le auguro un buen futuro al Barça de Xavi"

El exjugador de Real Sociedad y Barça Roberto López Ufarte ha valorado para Esports COPE el partidazo de esta noche en Anoeta entre la Real Sociedad y el Barça (21:30 horas) y destaca que ambos conjuntos se juegan mucho "lo más importante para la Real es asegurar la clasificación para Europa".

Para el exfutbolista el encuentro de este jueves tendrá dos bajas importantes, una por cada equipo, "los dos mejores no estarán en el campo, tanto Pedri como Silva, y eso desluce un poco el partido". Destaca la calidad del canario del Barça "todavía tiene que seguir demostrando para decir que es un grandísimo jugador pero hace cosas diferentes sobre el campo y es una pena no poder verle".

Respecto al bajón del Barça en la última semana, López Ufarte mira al futuro con optimismo "tengo mucha confianza en Xavi y le auguro un buen futuro al Barça, si logra salir de los conflictos económicos. Tiene buenos jugadores y quizás apuntalando la defensa cuando se recuperen todos, puede dar muchas alegrías".

López Ufarte señala los cambios que ha sufrido el equipo donostiarra "la Real se ha hecho más fuerte en defensa pero tiene problemas con el gol". Parte de ese problema también se debe a la baja de Oyarzábal "la Real dispone de otros jugadores como Januzaj, que posiblemente aparezca en el once".

Para el que fue extremo azulgrana "Dembélé tiene muchas cosas buenas, pero soy más de jugadores como Iniesta, Pedro Silva". Roberto ve al francés más fuera que dentro "si un jugador no quiere renovar no hay nada que hacer, no puedes darle el oro y el moro. Yo conozco a Laporta y seguro que lo está intentando".

López Ufarte también opina sobre la polémica de la Supercopa "Piqué está con su empresa en todo el derecho de hacer lo que ha hecho, no le veo problema. Hay un conflicto entre la Federación y otros estamentos, en que parece que hay que buscar culpables, pero no me parece que se haya hecho nada mal".