Lluís Puig: "Té molta pinta que Dembélé haurà de passar per quiròfan"

El comunicat del club diu que el jugador pateix "una ruptura completa del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta. A les properes hores es determinarà quin tractament seguirà per a la seva recuperació".

En una consulta d'urgència que hem fet al nostre fisio de capçalera les previsions no són bones perquè es tracta de la mateixa lesió que va patir al setembre de 2017, però a l'altra cama. Lluís Puig, que encara no té totes les dades del cas, ja s'atreveix a apuntar que tot apunta a quiròfan.

En l'anterior lesió, Dembélé va passar per quiròfan i va estar gairebé quatre mesos sense jugar, per tant, podria dir adéu a la temporada. Quique Setién es queda amb pocs efectius per afrontar el que queda de temporada.

És un cop molt dur per Dembélé, que estava molt il·lusionat a tornar després de gairebé 10 setmanes de baixa seguint un tractament conservador.