Lluís Puig a Esports COPE: "Veig difícil recuperar Dembélé per les lesions que ha patit"

El fisioterapeuta Lluís Puig s'ha mostrat esperançat amb el discurs de Xavi Hernández sobre la feina que ha de fer amb els futbolistes per evitar les lesions. Ha explicat a Esports COPE que "s'ha de canviar una mica l'estil de vida, tornar a posar ordre i normes com a la època del Guardiola i que tothom visqui el futbol les 24 hores"

Lluís Puig considera que la situació esportiva de l'equip ha pogut afectar en el gran número de jugadors que han acabat a l'infermeria "la tensió i l'estrés que porten a sobre augmenta la possibilitat de lesionar-se".

Pel nostre fisio de capçalera serà important recuperar una manera de treballar i un compromís per part dels jugadors "sempre s'ha dit que es juga com es viu. Una de les principals coses que vol l'entrenador és que als entrenaments hi hagi la mateixa intensitat que a la competició. L'exigència i l'implicació és fonamental. Si no millores, empitjores, no hi ha fase de manteniment. Per això els petits detalls són importants perquè els jugadors acabin rendint al màxim nivell".

També creu que les limitacions de la plantilla han afectat "a l'estar curts d'efectius forcen alguns jugadors i pateixen recaigudes. És una culpa compartida: l'entrenador vol que jugui i el jugador també creu que pot".

Quan entra a valorar casos concrets, es mostra pesimista amb Dembélé "tant debó m'equivoqui, però Dembélé ha tingut lesions molt greus i se l'haurà de cuidar molt. No dic que no pugui donar un cert resultat pel Barça, però ho veig difícil per les lesions que ha patit".

En el cas d'Ansu Fati, considera que és normal la nova lesió tenint en compte les circumstàncies en què ha tornat "Ansu ha anat al 300% tots el minuts que ha jugat. L'exigència és gran i això fa que puguis tenir una lesió muscular, entra dintre les possibilitats. Esperem que no sigui massa greu, han dit entre un mes o mes i mig".

També creu que Pedri ha acusat l'esforç de la temporada passada "està pagant no haver descansat el que hauria hagut de descansar. L'equip anava just d'efectius i l'havien de posar. Aquesta gent tan jove que han tocat el cel amb els dits, fa que per acumulació de partits puguin arribar a petar".