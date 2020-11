Lluís Puig a Esports COPE: "Poden ser més de sis mesos de baixa per Piqué si s'opera"

El nostre fisio de capçalera Lluís Puig ens ha explicat que Gerard Piqué ha de prendre la decisió important d'operar-se o seguir un tractament conservador. En cas de fer un tractament conservador, serien uns tres mesos de baixa i en cas d'operació "poden ser més de sis mesos. Es diu sis mesos, però acaba sent una mica més".

Lluís Puig ens explica que l'edat del jugador també pot condicionar aquesta decisió "amb una persona jove s'opta per operar gairebé sempre perquè li queda tota una carrera per davant". Piqué té 33 anys i dimecres passarà consulta amb el doctor Ramón Cugat per prendre la decisió "en aquest cas, es buscarà la màxima estabilitat pel genoll. L'edat del jugador, li poden quedar dos anys al màxim nivell, i una intervenció d'aquest tipus el tindrà més de mig any de baixa. Sent un central i havent de posar la cama com la posa, també ho ha de tenir en compte i potser decidirà operar per acabar la carrera amb les millors condicions possibles".