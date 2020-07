Lluís Puig a ESPORTS COPE: "Griezmann podria tornar en dues o tres setmanes"

El fisioterapeuta de capçalera d'Esports COPE, Lluís Puig, ha estat aquest migdia a Esports COPE on ens ha donat més detalls de la lesió d'Antoine Griezmann. Puig és optimista en la seva tornada: "Com el club no el descarta per la Champions i l'entorn -pel que diu Helena Condis- tampoc, sabem que no serà una lesió greu però sí que reverteix una certa gravetat. Ens estem movent en un termini de dues - tres setmanes".

El nostre fisioterapeuta de capçalera també deixar clar que "hauríem de saber el lloc exacte del quàdriceps on està lesionat, ja que la millor de les notícies seria que s'hagués lesionat la fàscia anterior del quàdriceps, hi ha jugadors que fins i tot poden jugar amb aquesta molèstia". Encara que Puig creu que "el més probable és que sigui una elongació que només serien dues setmanes de baixa" i remarca que "segurament estava amb fatiga des del partit contra el Villarreal".

El quàdriceps és un múscul molt important pels futbolistes. Puig avisa que afecta "al xut, on el quàdriceps és vital, i també en el moment d'esprintar o en les acceleracions". Cal recordar que Griezmann ha tingut poques lesions els últims 8 anys.