Lluís Fernández: "El barcelonisme està dividit i volem tornar-li la unitat"

El precandidat a la presidència del FC Barcelona, Lluís Fernánde Alà, ha passat pels micròfons d'Esports COPE per presentar-se i explicar el seu projecte. Assegura que "el barcelonisme està dividit i volem tornar-li la unitat" i que "arribarem fins al final i esperem aconseguir les signatures necessàries".

Helena Condis ens porta les declaracions de Frankie De Jong després de deu dies d'entrenaments a la Ciutat Esportiva. Quique Iglesias ens explica que segueix la por a les lesions a l'Espanyol, tot i que de moment no ha caigut cap jugador. Escoltem Marta Torrejón, els germans Màrquez i Xevi Pujol, nou director esportiu del Baxi Manresa.

No us perdeu el debat amb Dani Senabre, Joan Batllori i Manuel Oliveros, avui parlem de 'The Last Dance' i de Todibo.

Poc a poc els d'Esports COPE comencem a recuperar la normalitat i ampliem el programa a 35 minuts. Cada dia, de dilluns a divendres, a partir de les 15.25 hores us acompanyarem amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb Joan Batllori i Manuel Oliveros dirigint la nau i amb l'equip habitual treballant des de casa. Al control de so, des de l'emissora, l'imprescindible Marc Pairés i a la producció Silvia Ortiz.

Repassem l'última hora dels equips catalans de Primera i Segona. Barça, Espanyol i Girona pendents de començar a fer tests de coronavirus als seus jugadors per intentar que la Lliga es pugui acabar de disputar. Calendaris, polèmiques i baralles entre la Lliga i la Federació. Helena Condis i Víctor Navarro ens porten la millor informació del FC Barcelona: fitxatges, negociacions, la cantera i la directiva.

Amb les millors entrevistes de protagonistes: metges, entrenadors, futbolistes i altres esportistes per analitzar totes les claus d'una situació històrica que ens ha tocat viure les últimes setmanes.

També recuperem el nostre espai d'opinió amb els millors tertulians de Cope: Josep Maria Minguella, Poli Rincón, Tomás Guasch, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Jacinto Vicente, Dani Senabre, Junior Minguella, Toni Freixa i Petón.

Tota l'actualitat del bàsquet amb Albert Díez i la resolució de les competicions pels equips catalans: Barça, Penya, Baxi Manresa, Uni Girona, Cadí La Seu i també el Morabanc Andorra.

En l'apartat poliesportiu, Juan Arias ens apropa les històries més curioses i novedoses en temps de coronavirus amb els protagonistes parlant en primera persona dels problemes que viuen amb el confinament.

I per acabar el programa una mica d'humor amb Jose Luis Gil rematant la jugada.