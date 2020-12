Lluís Fernández Alà: "Esperem que els socis del Barça puguin tornar al Camp Nou al març"

El precandidat Lluís Fernández Alà ha presentat aquest dimecres el seu projecte al Teatre de l'Aliança del Poble Nou. Un dels punts forts de la presentació ha estat el pla 'Barça Covid free', que ha elaborat en col·laboració amb el reconegut epidemiòleg Oriol Mitjà. Fernánde Alà espera que amb aquest pla, els socis puguin passar test d'antígens al Camp Nou i que puguin tornar a l'Estadi al mes de març amb un aforament limitat del 25%.

L'empresari ha assegurat que "amb nosaltres Neymar no vindrà al Barça. No volem jugadors que ens deixen tirats i denuncien al club". I també s'ha referit a la política de fitxatges dels últims anys amb Josep Maria Bartomeu "s'ha acabat això de pagar per jugadors més del que valen i regalar els nostres. Nosaltres fitxarem a un preu a la baixa i vendrem al preu que toca".

Fernández Alà, que compta amb el suport de Josep Maria Minguella, està convençut que "A Messi li agrada el nostre projecte. Ens consta que li agrada. Messi té encara 3 o 4 anys bons". L'empresari considera que s'haurà de renegociar la fitxa de l'argentí.

Respecte a la banqueta, Fernández Alà assegura que "ens agrada l'aposta de Koeman, però seguim apostant per Garcia Pimienta". I sense descobrir qui serà el seu secretari tècnic, explica que és un exjugador amb ADN Barça. També recuperarà a Albert Benaiges, descobridor de Gerard Piqué i Andrés Iniesta entre d'altres, com a responsable de La Masia.

Una altra de les propostes del grup 'Passió, Seny i Planter' és renegociar amb Goldman Sachs el crèdit concedit al Barça i que els beneficis vagin als socis en microcrèdits que serviríen per finançar l'Espai Barça. També assegura que buscarà empreses catalanes per finançar el club.