Lluís Cortés: "Teníem moltes ganes de guanyar una Lliga completa i sencera"

L'entrenador del FC Barcelona Lluís Cortés ha valorat als mitjans del club la consecució del sisè títol de Lliga, que el seu equip ha segellat quan encara queden vuit partits per disputar "l'any passat no ho vem poder celebrar totes juntes i aquest any ho hem fet".

El Barça ha guanyat els 26 partits que ha disputat i ha estat el gran dominador de la Primera Iberdrola. El técnic li dóna un valor especial "veníem d'una lliga molt extranya, se'ns va donar campió sense acabar de jugar tots el partits. Teníem moltes ganes de guanyar una Lliga completa i sencera".

Lluís Cortés assegura que és el fruit de moltes hores de feina"té molt de mèrit mantenir aquest nivell en tots els partits. Avui ha sigut molt complicat a Granadilla i això dóna un plus a guanyar la Lliga". I es mostra orgullós de la manera comcompeteixen i treballen les seves jugadores "el valor d'aquest equip està en com guanyem i això no té preu".

En plena celebració a l'hotel de concentració a Tenerife, on tot l'equip va esperar el final del partit del Levante contra l'Espanyol per desfermar l'eufòria, l'entrenador blaugrana apunta a la final de la Champions que jugaran el próxim diumenge a Gotteborg contra el Chelsea "ara hem d'anar a per la Champions".