Lluis Cortés: "Hemos fallado ocasiones que otros días metemos"

El técnico del FC Barcelona, Lluis Cortés, se mostró contrariado tras perder frente al Atlético de Madrid en los penaltis en la segunda semifinal de la Supercopa femenina de fútbol, al considerar que "hemos sido dominadores", si bien "nos ha faltado puntería". El entrenador catalán destacaba que "si no haces gol es muy difícil ganar títulos".

En el Barça se reclamaron dos penaltis no pitados a favor del equipo azulgrana. Cortés, cuestionado por la no presencia del VAR en la competición femenina, indicaba que "soy el primero que quiere el VAR para un fútbol más justo, pero lo fácil es pedirlo cuando pierdes". Asimismo, el preparador azulgrana señalaba que "esta reflexión la tienen que tomar otras personas".

A pesar de la derrota, Lluis Cortés comentaba que "la lectura del partido es positiva, tanto en zona de progresión como en zona de finalización". Igualmente, el técnico catalán expresaba que "la lectura de todo el partido es positiva, hemos sabido aplicar lo que habíamos hablado", añadiendo que la parte negativa "es que no la hemos metido, que es lo que te da la victoria".

Para terminar decía que "se te queda cara de tonto porque has hecho todo para ganar el partido y no has sido capaz".

Cabe recordar que el Barça no pudo preparar el partido en condiciones porque el pasado fin de semana quedó atrapado en Madrid por la borrasca Filomeno durante tres días sin posibilidad de entrenar ni de jugar el partido de Liga previsto para el sábado contra el Real Madrid. El equipo llegó a Barcelona el lunes y volvió a volar hacia Almería el martes por la mañana.