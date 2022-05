Lluís Cortés en Esports COPE: "Les he deseado que traigan la segunda Champions"

El exentrenador del FC Barcelona Lluís Cortés, campeón de la primera Champions de la entidad, analiza en Esports COPE qué espera de la final de este sábado que enfrenta a los dos mejores equipos del continente en el Juventus Stadion de Turín (19:00 horas).

Para el técnico catalán "será una final igualada. Olympique de Lyon es un equipazo y veremos una final más igualada de los partidos que estamos acostumbrados". Analiza al equipo francés "tiene muy buenas jugadoras a nivel individual y basan su juego en eso, en un fútbol muy directo y que te hace daño con muy poco".

Considera Cortés que el duelo no se queda en Alexia Putellas contra Ada Hegerberg, las dos estrellas de ambas formaciones, "hay grandes jugadoras en todas las líneas en los dos equipos y no nos olvidemos de la portería con Paños y Endler, que puede ser decisiva en esta final".

El ex del Barça, que fue campeón el año pasado en Gotteborg con las gradas vacías, celebra que la pandemia permita una fiesta del fútbol femenino "es una gran noticia que las jugadoras puedan vivir una gran final de Champions con público en la grada".

Respecto a los dos récords que vivió el camp Nou, Cortés prefiere que el fútbol femenino siga avanzando antes que las grandes cifras puntuales "quizás no hace falta dar pasos muy grandes, pero hemos de ser realistas y no se puede llenar el Camp Nou cada fin de semana. Pero en la Champions se ha demostrado que sí y hay que seguir dando pasos adelante".

Lluís Cortés no estará en la final representando al Barça "el club no me ha invitado, sí la UEFA, pero me iba mejor quedarme por aquí", aún así niega cualquier problema "los clubs deciden su protocolo, tampoco invitan a Fran Sánchez, que fue el anterior entrenador. Yo hace poco he enviado un mensaje a un directivo diciéndole que espero que traigan la segunda Champions, no tengo ningún problema con el club".