Lluís Cortés a Esports COPE: "Adama Traoré es un bon fitxatge pel Barça"

L'exentrenador del Barça Femení Lluís Cortés ha passat per Esports COPE per primera vegada després de deixar el club per valorar la seva nova situació com a seleccionador d'Ucraïna i també l'actualitat blaugrana.

Cortés només viatja a Ucraïna per les concentracions del seu equip i viu la convulsa situació del país des de la distància "ens preocupa, constantment parlo amb el team manager i no tenen la sensació que la guerra pugui començar aviat. Sembla que ens preocupa més aquí, que allà".

L'entrenador valora la imatge viscuda a la Supercopa quan les jugadores del Barça van mantejar Virginia Torrecilla "coneixent a les jugadores sé que ho van fer perquè realment ho senten i segur que ho estaven esperant. Parlàvem molt d'aquest procès de la Virginia i potser no esperàvem que fos tan aviat. L'esport d'èlit necessita més d'aquestes imatges".

Cortés creu que el Barça pot aconseguir un altre cop guanyar tots els títols i en especial la Champions "veient el nivell dels equips a Europa, el Barça és el que té més opcions de guanyar la Champions".

Destaca els reforça que siginifica la Pilota d'Or per Alexia Putellas "Alexia s'ho mereix de veritat perquè s'ho treballa dia a dia" i afegeix "el futbol femení treballa fa molts anys per crear referents: perquè les nenes vulguin ser Alexia i no vulguin ser Messi".

Cortés també ha valorat el possible fitxatge d'Adama Traoré pel Barça "és un bon fitxatge. És un jugador diferent, és explosiu, et pot dinamitar un partit en accions u contra u. Per un entrenador sempre és bo tenir diferents tipus de jugador a la plantilla", encara que assenyala que més que titular el veu "potser més entrant des de la banqueta".

En el cas de Dembélé, ell té clar que no el deixaria a la grada a partir de l'1 de febrer "si s'ha de quedar, jo l'últilitzaria. Potser escolliré un altre jugador per davant d'ell, però si el neccessito, l'utilitzaria. Estarà en forma perquè voldrà arribar al Mundial".

Lluís Cortés no ha volgut entrar en més detalls sobre la seva sortida del Barça el passat estiu "va ser una temporada molt bonica però molt estressant. Ja he explicat perquè vaig decidir sortir del club".