Lluís Carreras a Esports COPE: "A Pedri se li ha d'exigir jugar de 10 i ell ho fa de 12"

El míster Lluís Carreras va analitzar a Esports COPE la golejada del Barça contra el Ferencváros en el debut a la Champions de l'equip de Ronald Koeman.

Carreras destaca que el Barça va controlar el partit, però en algunes fases sense la posessió de la pilota "es va tenir el partit controlat en tot moment, encara que no es va fer amb pilota i això dóna sensació de falta de control. De vegades va controlar el partit sense pilota i no estem acostumats".

Respecte el rendiment irregular d'alguns jugadors en aquest inici de temporada, Carreras assegura "a un jugador del Barça sempre se li ha d'exigir que estigui de 10, encara que hi hagi jugadors novells o que s'estiguin adaptant. A Pedri se li ha d'exigir de 10 i ell ho fa de 12". I afegeix "hi ha jugadors que encara s'estan adaptant a les posicions. Hi ha molta mobilitat, entre d'altres coses, perquè no tenim un davanter centre i els jugadors d'adalt s'han de moure molt".

El míster considera que "va ser un partit complert perquè van guanyar i perquè va sortir gent de segona fila com Dembélé i Pedri que es van reivindicar".

Sobre l'expulsió de Gerard Piqué que deixa l'equip amb només dos centrals de cara al partit contra la Juventus "crec que li donava temps d'arribar, però crec que Piqué pensava que no li treuria la tarjeta vermella perquè sino no l'haguès agafat".

Carreras també valora el paper d'un dels nous fitxatges Miralem Pjanic "el que més m'agrada de Pjanic són les recuperacions de pilota, però la comparació amb Sergio Busquets sempre perdrà perquè estem parlant del millor jugador del món en la seva posició".