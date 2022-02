Lluís Carreras a Esports COPE: "L'actuació d'Adama és la millor manera de fer oblidar Dembélé"

El tècnic Luís Carreras ha passat pels micròfons d'Esports COPE per analitzar la victòria del Barça davant l'Atlético per 4 a 2 aquest diumenge "va fer un partit molt bo, en particular la primera part. Amb molt bones sensacions i amb el 'com' que sempre diem que ens fa diferents".

Carreras destaca que la confrontació de dos estils tan diferents com proposen Xavi i Simeone se la va emportar el Barça perquè ha encertat en "la contractació de jugadors adients al seu model. L'Atletic està patint en el seu estil".

També considera que l'equip blaugrana va estar molt bé amb pilota i sense pilota i recorda una frase de Guardiola que sempre deia que cal "estar preparat per perdre la pilota és molt important. Per recuperar-la o perquè no hi hagi una contra i això l'equip ho va fer molt bé".

Analitzant l'actuació determinant de Dani Alves destaca que "té molt interioritzat el model, no només de lateral sino de migcentre. Amb pilota et fa unes funcions i sense pilota te'n fa unes altres. Ho va aplicar a la perfecció".

I sobre el debutant que més va sorprendre, Carreras explica que "Adama va entendre, o li van explicar, que quan està en situació d'u contra u ho ha de provar, però també sap que quan està en desventatge té companys per donar la pilota per tenir continuïtat en el joc. És la manera de fer oblidar Dembélé, que jo ja l'havia oblidat" I afegeix que el francès "no ha fet mèrits per tornar a portar l'escut al pit".

Es mostra convençut de l'evolució del Barça des de l'arribada de Xavi "estem en el camí, però hem de tenir paciència".