Lluís Carreras en Esports COPE: "Laporta no debe decidir si sigue Koeman"

El entrenador Lluís Carreras analiza en Esports COPE el papel de Ronald Koeman en esta recta final de campeonato "este año Koeman ha contado con el hándicap de que no ha tenido jugadores en la plantilla que puedan jugar el estilo del Barça. También hay que mirar hacia La Masía, sino que sentido tiene. Quizás también has de mirar en el entrenador de abajo".

En cuanto al futuro del entrenador, lo tiene claro "yo creo que Laporta como presidente no debe decidir si sigue Koeman. ¿De qué va a hablar Laporta con Koeman? ¿de tácticas? El presidente debe tener la palabra final, pero alguien con peso en la estructura deportiva y con capacidad de valoración técnica le debe decir cuál es el entrenador del futuro para el Barça".

Cabe recordar que Laporta pretende que su director deportivo sea Jordi Cruyff, pero el hijo de Johan tiene contrato hasta diciembre con el equipo chino del Shenzhen.

En este sentido, Carreras considera que es un problema de estructura "el Barça ha de volver a su esencia y al entrenador se le debe ayudar. La dirección deportiva debe ser fuerte y ha de seguir la línea de esta esencia para ayudar al técnico y fichar los jugadores adecuados".

El técnico desgrana algunos de los problemas que se están descubriendo en el Barça de Ronald Koeman "nos encontramos con un equipo muy irregular, que pierde el control del partido porque no tiene la pelota, ha dejado de defender con la pelota, ha sufrido mucho desgaste porque el entrenador confía en unos jugadores y no en otros... al final son muchos elementos que hay que poner sobre la mesa".

El míster destaca que la primera parte contra el Levante no parecía presagiar lo que pasó tras el descanso "ayer parecía que le meterían unos cuantos al Levante, pero en la segunda parte fue todo lo contrario. Eso significa que hay mucho que cambiar y se debe hacer con valentía"

Respecto al desgaste físico del equipo, Lluís Carreras considera que las rotaciones tampoco le han funcionado a Koeman, quizás por un problema previo de planificación "el día que hace rotaciones el equipo echa de menos a Pedri, Mingueza... eso viene de una mala planificación en la que se ha pensado que nuestro estilo no servía. No deben existir estas dudas, pero hay que acertar en la contratación de jugadores que sirvan para jugar con nuestro estilo".

Respecto a los problemas de liquidez de Toni Freixa, que no puede pagar a los trabajadores que participaron en su campaña, Carreras, que era su director deportivo, asegura que "a mí Toni no me debe nada porque no se comprometió a nada. Yo no hubiese querido cobrar porque lo hice porque quiero al Barça".