Lluís Carreras a Esports COPE: "El Barça guanyarà la Champions"

L'entrenador català Lluís Carreras s'ha mostrat convençut a Esports COPE que el FC Barcelona pot guanyar la Champions "jo sóc molt del Barça i a l'hora de fer apostes, les faig amb el cor: jo crec que la guanyarà". Aquest és el pronòstic que el tècnic fa amb el cor a quatre dies pel partit de quarts de final contra el Bayern de Munich a l'Estádio da Luz de Lisboa.

Analitzant-ho amb el cap, Lluís Carreras també és optimista i considera que el Barça té un jugador fonamental "confio que el factor Messi serà diferencial fins el final". El míster també creu que s'ha de tenir en compte el nou format de la competició forçat pel coronavirus "confio que el Barça pugui guanyar aquesta Champions diferent, encara que el millor Barça no s'estigui veient en els últims partits, és un equip capaç".

Carreras considera que les declaracions de l'ex del Bayern Lothar Mathaus dient que el conjunt alemany hauria d'equivocar-se molt per pedre contra el Barça són própies del caràcter una mica crescut dels alemanys i se li poden tornar en contra "no m'han agradat les declaracions de Mathaus. El caràcter alemany una mica crescut li pot fer efecte boomerang. Quan Boateng surti al camp i vegi a Leo, aquestes declaracions se li poden tornar en contra".

L'ex-entrenador de Nàstic, Saragossa i Mallorca entre d'altres equips considera que l'equip blaugrana ha estat víctima d'una mala planificació en la confecció de la plantilla "la lliga l'ha perdut el Barça. Li han faltat dos o tres jugadors per poder entrar en rotacions". Carreras també troba a faltar un segell clar en la manera de jugar de l'equip que no està oferint la seva millor versió "el Barça de Luis Enrique tenia un plan, que era pressionar i sortir a la contra, però ara no ho pot fer".