Lluís Carreras a Esports COPE: "Koeman mereix seguir"

L'entrenador Lluís Carreras, que va ser Director de Futbol de la candidatura de Toni Freixa, diu a Esports COPE que Ronald Koeman s'ha guanyat la continuïtat "per mi sí. Crec que ha fet bona feina. Necessita molta ajuda per part del club per fer una plantilla. Ara necessites tenir valentia per apostar per jugadors com Ilaix, Mingueza, Konrad i Orellana".

Per Lluís Carreras "s'està parlant molt sense saber com ha treballat Koeman, ni la relació que té amb Laporta. Crec que a Koeman no se l'ha ajudat des del club perquè se senti fort". I afegeix "Ronald té contracte i no se li ha de dir que segueix, només se li ha de comunicar si no es compta amb ell. El més important és saber si és la persona que ha de tirar endavant amb la renovación de la plantilla".

El míster considera que "els tècnics que estan treballant amb la metodologia Barça han de dir si Koeman segueix els paràmetres. Jo crec que mateu Alemany és el millor gestor en quant a números i Ramon Planes ha de decidir a nivell esportiu. Si Laporta no els hi fa cas, no sé què dir".

Explica Carreras que la força del club no ha d'estar a la banqueta sino en l'estructura esportiva "la força d'aquesta direcció esportiva ha de ser la potent en el club. La figura de l'entrenador no ha de ser tan important, se l'ha d'ajudar. En l'àrea esportiva és on el club s'ha de reforçar amb gent amb criteri. L'estructura forta ha de prendre aquest tipus de decisions. Si vingués Guardiola, li diríem vine i fes el eque vulguis però no és el cas".

Per un cruyffista com Carreras "Johan era un geni, però el Barça no es pot aturar a pensar que pensaria ell. Si jo ho sapigués, seria un geni", això sí considera que "seguramente Johan tiraria d'ADN, de futbol base i de tenir un caràcter referencial. Miraria els jugadors que mereixen seguir i els que no. No ho pots tirar tot a terra però s'ha de seguir renovant la plantilla quan potser no tens els mitjans suficients per fer-ho".