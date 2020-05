La Lliga ha revisat el centre d'entrenament del Girona FC a La Vinya

El Girona CF ha informat de forma oficial que el personal de La Liga ja ha revisat aquest dilluns les seves instal·lacions d'entrenament a La Vinya i que demà dimarts els tècnics procediran a desinfectar-les tal com marca el protocol de les autoritats sanitàries. El club ha fet públic el calendari previst per la tornada als entrenaments segons les indiciacions de les autoritats.

El següent pas en el protocol de tornada als entrenaments que ha començat a desplegar-se aquesta setmana en tot el futbol professional, serà que els jugadors i professionals del club passin els test de coronavirus aquest dimecres.

En funció dels resultats dels tests realitzats es podria començar a entrenar ja el mateix divendres, si no hi ha cap contratemps. Com ja hem explicat a COPE, els entrenaments començaran de manera individual i en una fase dos es podran fer en grups de sis jugadors sobre el camp i només podran coincidir dos futbolistes en cas de fer-se al gimnàs.

Seguint el protocol, s'espera que el futbol pugui tornar en un mes o potser una mica més, això si, els partits es disputarien sense públic. La Liga busca poder acabar les competicions professionals per salvar una part important dels ingressos després de les pèrdues generades per la crisi del coronavirus.

Aquest és el protocol de La Liga per la tornada als entrenaments que avui ha fet públic la COPE i que contempla les diferents fases de retorn a la feina i també les recomanacios a seguir per tot el personal per tal de garantir-ne la seguretat.